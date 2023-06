Vestidos à caráter, Taís Araújo e Lázaro Ramos se divertem em festa junina

Taís Araújo e Lázaro Ramos curtiram um 'arraiá' ao lado de familiares e amigos na noite deste sábado. O casal entrou no clima da festa e se vestiu à caráter para a ocasião. O ator apostou em um conjunto de casaco e calça, chapéu de palha e lenço xadrez no pescoço. Já a atriz usou uma camisa, saia de chita e maria-chiquinha no cabelo, além de dispensar a maquiagem e exibir sua beleza natural.

Alguns registros da festa foram compartilhados por Lázaro no Instagram. "São João antecipado. Amo", escreveu ele na legenda. Apesar de não informar onde foi realizada a celebração, o diretor ainda posou para fotos mostrando amendoins e segurando uma plaquinha com a frase: 'cadê a barraca do beijo?'.

Os fãs do ator aprovaram os cliques. "Casal mais lindo de todos", comentou um. "Que festividade sensacional!", disse outro. "Delícia de arraiá", afirmou uma terceira pessoa.