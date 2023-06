Juliette participa da nova temporada do 'Tempero de Família'

Rodrigo Hilbert vai receber convidados pra lá de especiais na nova temporada do "Tempero de Família", que estreia dia 04 de agosto, no GNT. Juliette, Fred Bruno, Camilla de Lucas, Rita Von Hunty e Ary Fontoura estão entre os participantes do programa, que com será exibido todas às sextas-feiras, às 21h30.

Em comemoração aos 10 anos da atração, Rodrigo vai "cair na rede" e conversar com influenciadores digitais de diversos segmentos, como comida, humor e música. Os episódios serão inspirados em temas famosos nas redes sociais. Além de cozinhar, Rodrigo vai interagir com o universo de cada convidado, desde cantar no karaokê e montar looks até se aventurar criando um objeto comestível.

"Estou muito feliz com essa nova temporada. Além do marco de 10 anos de ‘Tempero de Família’, completos neste ano, trazer temas do universo digital para os episódios de “Caiu na Rede” mostra o quanto estamos abertos e felizes em trocar experiências", comenta o apresentador.