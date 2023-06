Mel Maia aparece de aliança após término de namoro

Rio - Mel Maia surpreendeu os fãs ao publicar neste domingo (18) um registro cantando e com uma aliança em seu dedo. A atriz recentemente deu fim ao relacionamento com o cantor MC Daniel e surgiu novamente com o acessório nas mãos, ao andar de carro.

O relacionamento do casal chegou ao fim na última semana e o artista chegou a usar as redes sociais para se posicionar publicamente. Antes de aparecer com o item em um dos dedos, a Guiga de "Vai na Fé", chegou a brincar que enquanto a internet estava um caos com o fim do seu relacionamento, ela estava malhando.



Internautas usaram as redes sociais para falar sobre o término do relacionamento do casal e as expectativas em torno dos dois.

"Até hoje não entendi o bafafá todo... Tô mais perdida que cego em tiroteio", disse uma. "Que saco hein? Mel Maia e MC Daniel terminaram?", questionou outra. "Pra mim esse término de namoro da Mel Maia e Mc Daniel é tudo marketing pra esse clipe que ele vai lançar onde ela participou também", soltou outro seguidor no twitter.