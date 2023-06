Após rebolar em restaurante da Grécia, Juliette se manifesta: 'É normal'

De férias na Grécia, Juliette, de 33 anos, se manifestou, através do Twitter, sobre o vídeo em que aparece dançando a música "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", do ABBA, em cima do sofá de um restaurante do país.

"Todo mundo aqui dança nas mesas… É normal", explicou a cantora e influenciadora digital após receber algumas críticas dos internautas sobre seu comportamento.

Fãs da paraibana saíram em defesa dela. "Se você quiser dance até de cabeça pra baixo. Eu hein, não dá ideia pra esse povo não Ju, só aproveita", comentou um usuário do Twitter. "A gente sabe. E, mesmo se não fosse normal, você é livre pra agir da forma que bem entender. Divirta-se!", opinou outro.

No sábado, Juliette apareceu 'quebrando tudo' no restaurante. De biquíni e saia curtinha, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, não economizou no rebolado e atraiu olhares. Ela estava acompanhada de Anitta.

Todo mundo aqui dança nas mesas… é normal kkk — Juliette (@juliette) June 17, 2023