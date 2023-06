MC Cabelinho ostenta ao surgir com anéis de ouro em todos os dedos

Rio - MC Cabelinho usou as redes sociais neste domingo (18) para compartilhar um registro no estilo ostentação. Com o celular em frente ao espelho, o cantor exibiu anéis extravagantes de ouro em todos os dedos, além de um relógio de ouro para combinar com o look.

O namorado de Bella Campos, que interpreta Hugo em "Vai na Fé", novela das 19h, na TV Globo, também apostou em um casaco na cor laranja, para harmonizar com o visual.

Recentemente, o casal precisou desmentir o boato de que estaria esperando um bebê, após publicar fotos com sapatinhos, deixando fãs em polvorosa. O funkeiro já admitiu o interesse em se casar com a morena, além de planos de aumentar a família, mas para isso precisa reverter a vasectomia, um procedimento cirúrgico que fez para evitar ter filhos.