Web compara Felipe Prior e Ricardo Alface a melhores jogadores do 'BBB'

Rio - Felipe Prior e Ricardo Alface se reuniram durante o aniversário do arquiteto neste sábado (17), mobilizando uma série de seguidores, que deixaram mensagens para os dois ex-BBB's. O affair de Sarah Aline dentro da edição deste ano do reality, publicou uma foto com o colega, parabenizando pela celebração.

O biomédico destacou na legenda: "Aniversário do homem! Não vai ter joga y joga confortável pra ninguém". Internautas aproveitaram o momento para comparar o jogo dos dois dentro da casa mais vigiada do Brasil, enaltecendo a performance dos dois. "A foto de milhões deveriam fazer um big somente com jogadores raiz, aqueles que dá orgulho, como vocês deram", escreveu uma.

"Quer falar de jogo? Jogo bem jogado? Só falar com esses dois!", disse uma outra. "Melhores até hoje que eu já vi no BBB", comentou um terceiro.