Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, ostenta corpão em praia do Rio

Rio - O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, espantou as baixas temperaturas e decidiu tomar um banho de mar neste domingo (18) em uma praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O militar aproveitou alguns momentos de sol e mergulhou, mostrando o corpo definido que foi clicado pelos fotógrafos de plantão.

Lucas chegou a praia em um visual esportivo, com bermuda e camisa preta, além de uma bolsa a tiracolo e tênis de corrida. Em suas redes sociais, o rapaz mostrou a vista do quarto onde está hospedado em um hotel, que permite um visual deslumbrante do mar.

Além de exibir o tanquinho, que ganhou destaque na sunga de cor preta, o ex da funkeira também investiu em alguns momentos na academia. Na noite deste sábado (17), ao ser questionado se estava solteiro, Souza respondeu: “Solteiro não, encalhado. Zueira", aos risos.