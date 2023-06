Maria Bethânia faz 77 anos e celebridades comemoram: 'Muita saúde'

Rio - Maria Bethânia, uma das maiores vozes da MPB, completa 77 anos neste domingo. Nas redes sociais, famosos aproveitaram para celebrar o aniversário da cantora baiana através de textos e fotos, e ainda aproveitaram para enaltecer seu talento.

O primeiro a homenagear a artista foi seu irmão, Caetano Veloso. No Instagram, o cantor escreveu um longo texto relembrando parte da infância e juventude dos dois, e afirmou ser inspirado por ela. "Hoje é aniversário de minha irmã, Maria Bethânia. Suponho que a lembrança mais antiga que guardo de mim mesmo é a do dia de seu nascimento, quando escolhi seu nome", iniciou ele na legenda de diversos registros em que aparece ao lado da aniversariante.

"Ser ao mesmo tempo o irmão mais próximo e um admirador deslumbrado é uma posição peculiar. Tenho orgulho de tudo isso. Devo minha profissionalização na música popular à evidência espantosa de seu talento: os cuidados de meu pai exigiam que eu viesse com ela para o sudeste, quando ela foi convidada para substituir Nara num papel que parecia absolutamente insubstituível. Sigo aprendendo muito com ela e celebrando a luz que ela produz", contou. "Que os orixás e Nossa Senhora da Purificação a protejam sempre. Minha irmã me protege e me inspira", finalizou o artista.

Amigos de longa data, Alcione e Zeca Pagodinho também aproveitaram para enviar mensagens de carinho à cantora. "Viva, minha irmã Maria Bethânia! Que Deus, Nossa Senhora e todos os Orixás continuem te abençoando e iluminando, minha amiga. Você merece tudo de melhor! Felicidades, saúde, amor e harmonia, hoje e sempre!", escreveu a Marrom.

"Hoje é aniversário de Maria Bethânia, viva! Zeca teve a alegria e honra de gravar com ela em diferentes projetos. Feliz aniversário, Bethânia! Saúde e muitas alegrias! Axé!", publicou o perfil oficial do sambista.

Veja o que outras personalidades disseram

Regina Casé, atriz: "Viva, Maria Bethânia! Para estar perto de você, eu faço qualquer negócio! Fica até difícil ser amiga de quem eu admiro tanto... Agradeço sempre a imensidão de beleza e sabedoria que você traz pra mim! Eu lhe adoro e desejo as melhores coisas que possa imaginar! Muita vida boa pra você, amada! Cheia de brindes como esse! Risadas como essas! Abraços como esse! Feliz aniversário!"

Vanessa da Mata, cantora: "Feliz aniversário, Maria Bethânia! Hoje é um dia especial para celebrar o aniversário da minha querida incentivadora e primeira 'madrinha'. Multidões e sua arte siga inspirando gerações. Parabéns para uma grande mulher e artista!"



Perfil oficial da Mangueira: "Hoje a gente comemora o aniversário da nossa menina de Oyá. Maria Bethânia, desejamos pra você saúde e felicidade! Que você seja ainda mais realizada e continue nos encantando por muitos e muitos anos! Parabéns, Maria Bethânia. A nação mangueirense ama você!"