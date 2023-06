Após sofrer AVC, Gil Brother Away deixa CTI e sobrinho comemora: 'Vencemos'

Rio - Após sofrer um AVC, o humorista Gil Brother Away, de 65 anos, deixou o CTI, neste domingo, e foi transferido para um quarto do Hospital Clínico de Corrêas, localizado em Petrópolis, Região Serrana do Rio. A informação foi divulgado pelo sobrinho do artista, que está internado desde o dia 23 de maio, através do Instagram.

"Com muita alegria que venho comunicar que meu tio está de alta do CTI para o quarto. Vencemos a primeira e mais difícil batalha. Agora é se recuperar e logo logo ir para casa!", disse William em um vídeo publicado no perfil do humorista.

"Obrigado a todos que entraram nessa batalha comigo, obrigado por cada oração, cada ajuda cada palavra. Nós vencemos!", afirmou ele, que divertido, aproveitou para referir-se a um dos bordões do artista: "e não é que ele deitou o AVC na porr*da?".

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para celebrar a recuperação de Gil. "O AVC não é pário para o rei do mundo, 'morô'?", escreveu um admirador. "Vida longa ao Away!", desejou outro. "Viva o imperador da 'galactica', 'morô'?", enalteceu um, brincalhão. "Melhor notícia!", vibrou uma internauta.

Gil Brother Away, também conhecido como "o Away de Petrópolis", ficou nacionalmente famoso por ter participado do grupo Hermes e Renato, do MTV Brasil, onde trabalhou por seis anos. Durante sua trajetória, participou de diversos quadros do programa, interpretando personagens variados, que variavam de cozinheiros até traficantes. Todas as interpretações do artista sempre possuíram um traço em comum, a personalidade explosiva.

