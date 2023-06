Preta Gil comemora possibilidade de voltar aos palcos com família: 'Uma dádiva de Deus'

Rio - Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para celebrar a volta aos palcos junto com a família, na turnê "Nós a Gente". No Instagram, a filha de Gilberto Gil ainda relembrou o quatro de septicemia — originada por uma infecção causada pelo cateter utilizado na quimioterapia —, enfrentado em março deste ano, e refletiu sobre seu processo de cura do câncer.

"Quando estava na UTI, depois da septicemia, eu pensava na oportunidade que Deus estava me dando de continuar minha trajetória e de lutar pela minha vida e minha felicidade!", iniciou ela, que já fez dois shows no Rio e participará de outras quatro apresentações até o dia 1º de julho.

"Estar no palco com a minha família, no meio do meu tratamento oncológico, é uma dádiva de Deus! Por isso, tenho aproveitado cada segundo ao lado deles, mesmo com algumas limitações, pois esses shows tem sido uma dose muito forte de cura através da arte, do acolhimento e do amor!", finalizou Preta, que ainda aproveitou para compartilhar um vídeo dos bastidores das apresentações.