Whindersson Nunes detalha tratamento recebido na Irlanda por conta de tatuagens no rosto

Rio - Whindersson Nunes, de 28 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para falar sobre o tratamento recebido durante sua estadia na Irlanda. No Twitter, o humorista, que está no país europeu para participar de uma competição internacional de boxe em Dublin, no dia 15 de julho, afirmou que as tatuagens que tem no rosto não são bem-aceitas pela população.

"Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho. Eu entro numa loja pra comprar, sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'", contou ele, que, bem-humorado, decidiu ilustrar a situação. "E e eu fico com essa energia todo tempo", disse, acrescentando uma imagem de meme na explicação.

Em resposta ao tweet do humorista, fãs aproveitaram para opinar sobre o episódio. "Windows aqui no Brasil também é estranho, mas tu é rico e famoso e todos sabem com o que você trabalha... Caso não, a energia seria a mesma", pontuou um internauta. "Pelos meus conhecimentos, tatuagem na cara é meio estranho em qualquer lugar", ratificou outro. "Mal sabem que o Whind pode compra a loja toda, se quiser", ressaltou um seguidor. "Whind podia gravar e comprar quase tudo na loja pra ver a reação das pessoas", indicou um usuário, divertido.