Arnold Schwarzenegger e mais astros internacionais se emocionam com carinho de fãs brasileiros: 'Viciado no Brasil'

São Paulo - Os fãs de séries e filmes da Netflix puderam conhecer um pouco mais sobre as novidades que a plataforma de streaming vem desenvolvendo durante o Tudum, evento que contou com uma live global, transmitida ao vivo do Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado.

Milhares de pessoas enfrentaram o frio da cidade para ver de pertinho astros internacionais como Chris Hemsworth, Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Nicola Coughlan, India Amarteifio, Jamie Dornan, entre outros. Isso tudo além dos apresentadores da noite: Maisa Silva, Chase Stokes e Maitreyi Ramakrishnan.

A apresentadora Maisa Silva mostrou porque é considerada um dos grandes talentos de sua geração e comandou o evento ao lado dos colegas com muita desenvoltura, em inglês, mas também interagindo com a plateia brasileira em português em determinados momentos.

O ator Chris Hemsworth e o diretor Sam Hargrave abriram a live falando de "Resgate 2", filme que estreou na última sexta-feira e já se instalou no top 10 dos mais assistidos na plataforma de streaming durante este final de semana. Mais uma vez, Chris foi recebido com gritos de "gostoso" — o que também já havia acontecido no dia anterior, quando esteve no palco central do Tudum, no Pavilhão da Bienal. O ator disse que os fãs paulistas são "os mais barulhentos do mundo".

Henry Cavill aproveitou o evento para fazer sua despedida da série "The Witcher". Ele será substituído por Liam Hemsworth na produção por conta de outros compromissos profissionais. O ator se emocionou ao falar sobre os colegas de elenco. "Vou sentir muita falta de vocês, pessoal", disse.

Os fãs de "Bridgerton" também foram à loucura com a presença de Nicola Coughlan, que interpreta a Penelope na série. A atriz recebeu tantos aplausos que chegou a comentar que os fãs brasileiros a fazem se sentir como a cantora Beyoncé.

"Todo mundo devia vir ao Brasil para se sentir como a Beyoncé", disparou a artista. No telão, foram exibidas algumas fotos da nova temporada de "Bridgerton" e Nicola garantiu que Penélope "também encontrará o amor". Ainda falando no universo de "Bridgerton", os atores India Amarteifio e Corey Mylchreest, de "Rainha Charlotte", também estiveram no palco da live global Tudum, para a euforia das fãs do romance de época.

O brasileiro André Lamoglia subiu ao palco para representar "Elite", que na próxima temporada terá uma participação de Anitta. A cantora também gravou um vídeo, que foi exibido na live, falando sobre a série. Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros e Jottapê, protagonistas de "Sintonia", fizeram bonito no palco contando as novidades da série.

Arnold Schwarzenegger, astro de "Fubar", contou que a série de ação e comédia já tem uma segunda temporada garantida. Recebido com muitos gritos, o veterano afirmou ser "viciado no Brasil" e disse que "Amo o Brasil, mas principalmente os fãs brasileiros". Foi o ator quem anunciou que Linda Hamilton, com quem ele trabalhou em "Exterminador do Futuro", estará na quinta temporada de "Stranger Things".

A estrela da noite foi a israelense Gal Gadot, que divulga seu novo filme "Agente Stone". A artista foi a única a subir no palco passando por um corredor em meio a plateia. Ela entrou na live em meio a um coro de "Linda! Linda! Linda". Aria Bhatt e Jamie Dornan, que também estão no elenco de "Agente Stone", também estiveram na live. Jamie ficou desconcertado com os gritos dos fãs e até perdeu a fala em um momento.

O público foi ao delírio quando Aria disse que Gal é realmente uma mulher maravilhosa, fazendo referência ao papel da heroína Mulher Maravilha, que consagrou a atriz. Gal aproveitou a deixa para cruzar os braços e fazer o sinal da personagem, levando as milhares de pessoas que estavam no local à loucura.