Ex-BBBs Amanda, Aline e Larissa prestigiam desfile em São Paulo

Rio - As ex-BBBs Amanda Meirelles, Larissa Santos e Aline Wirley se reencontraram durante o desfile da estilista Lethicia Bronstein, em São Paulo, neste domingo. Igor Rickli, marido de Aline, foi um dos modelos do evento. Ele usou um vestido todo rendado, branco, com um paletó por cima.

Cinthia Dicker, mulher de Pedro Scooby, e Schynaider Moura, namorada do filho de Faustão, também desfilaram. Famosos com a apresentadora Patrícia Poeta, Luciana Gimenez, Marcella Rica, entre outros, também prestigiaram o evento.