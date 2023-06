Lexa dá invertida em internauta após ser considerada 'vítima de chifres'

Lexa desabafou com os fãs no Twitter, neste domingo, e disse que o custo de sua viagem para a Europa com as amigas, entre elas Anitta e Juliette, e o marido, MC Guimê, foi bem alto. A cantora de 28 anos explicou que precisa trabalhar muito para poder bancar seus passeios.

"Amor bancar minhas viagens é caro real por isso eu trabalho muito aqui no Brasil! Conheço mais de 26 países por isso eu sigo fazendo vários shows por dia. Tipo hoje eu tenho 2 em estados diferentes", escreveu ela na rede social.

No entanto, o comentário de um internauta chamou a atenção da cantora. "Como é a sensação de ter sido vítima de chifres e hoje ser hateada mais do que quem te chifrou?", quis saber um fã, dando a entender que Guimê traiu Lexa. Vale lembrar que o cantor foi desclassificado do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, acusado de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez.

A funkeira não ficou calada. "Amor, os shows tão lotados e os ouvintes crescendo. E sinceramente? Não fiz nada de errado contra ninguém então de nada me afeta", rebateu.



