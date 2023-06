Maiara curte passeio romântico de balão com Matheus Gabriel

Maiara e Matheus Gabriel curtiram um passeio de balão em Pirenópolis, Goiás, nesta segunda-feira, no maior clima de romance. A sertaneja, que é dupla de Maraisa, compartilhou com os fãs, no Instagram, uma foto juntinha do amado, além de mostrar a vista da região.

"Ele [Matheus] que fez a aliança, é real. Ele é o 'Rodrigo Hilbert do sertanejo'", comentou. "Ele disse: fiz sua aliança, você imagina quando eu fizer sua casa. Ele é cantor, ourives e engenheiro civil", completou. Irmã da cantora, Maraisa não perdeu a oportunidade e debochou: "E você é burra de fazer propaganda".

Antes de Matheus, a cantora viveu um relacionamento conturbado com o sertanejo Fernando Zor. Os dois estavam juntos desde 2019, entre muitas idas e vindas.