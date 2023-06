Vídeo! Anitta troca beijos com Simone Susinna, astro de '365 Dias', em balada da Grécia

Anitta e Simone Susinna, astro de '365 Dias', foram flagrados aos beijos em uma balada de Mykonos, na Grécia, neste domingo. O vídeo, em que eles aparecem na maior pegação, viralizou nas redes sociais e os internautas, claro, se manifestaram sobre o 'novo casal'.

"Anitta, pra mim, zerou a vida beijando o Simone Susinna, que homem perfeito cara", comentou um usuário do Twitter. "O bom dia de hoje vai para Anitta mesmo, que está em Mykonos e beijando muito o italiano mais gato Simone Susinna", disse outra. "A Anitta aos beijos com o Simone Susinna só reforça o fato de que ela sempre conquista o que quer no final. A diva é sedenta", brincou uma terceira pessoa.

Antes de se apresentar na final da da Champions League, a Poderosa mostrou um encontro com o ator em sua rede social no último dia 09. No registro, ela aparecia sentadinha no colo do astro italiano. Neste domingo, Anitta também compartilhou uma foto em que Susinna aparece com ela e Juliette em um momento descontraído.

a anitta aos beijos com o simone susinna só reforça o fato de que ela SEMPRE conquista oq quer no final! a diva é sedenta kkkkkkkk pic.twitter.com/TqZRcOtpcl — lay (@anittxwinter) June 18, 2023

Anitta e o ator Simone Susinna do filme “365 dias” juntinhos pic.twitter.com/HqlunerlAI — Roh (@roharjx) June 18, 2023

Anitta e o simone susinna se beijando, não sei qual dos dois tem mais sorte pic.twitter.com/SlDuTbOvWk — (@200COPAS) June 18, 2023

Anitta was spotted just now with Simone Susinna and friends in Greece. pic.twitter.com/5prApciK9k — Anitta Crave | Fan Account (@AnittaCrave) June 19, 2023

Anitta pra mim, zerou a vida beijando o Simone Susinna, que homem perfeito cara — Pretinha (@barbara_gabis) June 19, 2023

O bom dia de hoje vai para Anitta mesmo, que está em Mykonos e beijando muito o italiano mais gato Simone Susinna — Bianca Furtado (@Bianca_Fr) June 19, 2023