Após ser atingida por celular em show, Bebe Rexha exibe ferimentos nos rosto

Bebe Rexha mostrou os ferimentos no rosto após ser atingida por um celular durante seu show em Nova York, neste domingo. Nas imagens publicadas no Instagram, nesta segunda-feira, ela aparece com o olho esquerdo roxo, além de um curativo na região da sobrancelha, já que precisou levar pontos. Apesar dos hematomas, a cantora tranquilizou os fãs: "Estou bem", escreveu ela na legenda.

Como era de se esperar, a dona dos hits "I’m Good (Blue)" e "Satellite" recebeu o carinho dos fãs. "Querida, espero que você se sinta melhor o mais rápido possível!", comentou Pabllo Vittar. "Bebe, você definitivamente não merece isso. Ninguém merece isso na verdade. Muito amor, sucesso e luz pra você viu", afirmou outro admirador da artista.

Em nota, a polícia informou que o homem que jogou o celular em Bebe foi detido. "No domingo, 18 de junho de 2023, aproximadamente às 22h, a polícia foi notificada de um incidente ocorrido no espaço para shows do Pier 17, localizado na 89 South Street, dentro dos limites da 1ª Delegacia. Uma investigação preliminar no local determinou que um homem de 27 anos jogou intencionalmente um telefone celular em uma artista de 33 anos no palco, atingindo-a no rosto. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª DP para os procedimentos cabíveis. A mulher ajudada foi removida pelo EMS para um hospital da área em condição estável”, informa o comunicado. "Relatório de prisão ainda pendente neste momento", completa.

Um vídeo do momento em que Bebe Rexha é atingida por um celular foi compartilhado por um fã da cantora nas redes sociais. Na ocasião, a loira foi socorrida pela equipe e sua apresentação foi encerrada antes do previsto.