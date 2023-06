Por motivo de saúde, Márcia Fellipe cancela shows na Bahia

Márcia Fellipe, de 43 anos, deu um susto nos fãs neste domingo. A cantora foi hospitalizada e precisou cancelar apresentações que faria nas cidades de Lapão e Cafarnaum, na Bahia. No Instagram, ela publicou uma foto, em que aparecia na cama de uma unidade de saúde e usando máscara de oxigênio, e tranquilizou os fãs. "Está tudo bem, turma. Já, já, estamos de volta", escreveu ela.

A equipe de Márcia emitiu um comunicado sobre o cancelamento dos shows. "A Márcia Fenomenal Produções informa que, por motivo de saúde, os show que aconteceriam hoje, 18, da cantora Márcia, em Cafarnaum e Lapão não poderão ser realizados. Lamentamos o ocorrido. Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs".

Até o momento, cantora não deu mais detalhes sobre seu estado de saúde. No último sábado, ela fez dois shows no Rio Grande do Norte, um em Mossoró e o outro em Câmara.