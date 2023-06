Felipe Titto tieta Tom Cruise em lançamento de 'Missão Impossível' na Itália

Rio - Felipe Titto aproveitou sua passagem por Roma, onde participa do lançamento da primeira parte de "Missão Impossível - Acerto de Contas", para tietar o ator Tom Cruise. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19), o artista exibiu o encontro na Escadaria da Praça de Espanha, um dos pontos turísticos famosos da capital italiana.

"Tive o prazer de conhecer o Tom Cruise (de uma simpatia e disponibilidade absurda) trocamos uma ideia rápida, onde ele disse: 'Amo o Brasil, e tenho muita vontade de rodar um filme por lá'", afirmou o brasileiro.

O ator ainda disse que chegou a negociar uma participação no longa-metragem que pode ser produzido pelo artista. "Eu obviamente disse que esperaria o convite pra quando esse bendito filme acontecesse! Perguntei se ele me chamaria para o elenco, ele disse que sim e me deu um soquinho", disse.