'Não estou conseguindo andar', desabafa MC Katia sobre problemas de saúde

Rio - MC Katia, conhecida como a Fiel, reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (19) e desabafou sobre os graves problemas de saúde. Pioneira do funk, a cantora de 47 anos contou que enfrenta a luta contra um tumor benigno no útero há um ano. Ela ainda relatou que o problema desencadeou o mal funcionamento de seus rins resultando em dificuldades para andar.

Muitas pessoas estão perguntando o motivo do meu sumiço. Há um ano, estou passando por problemas sérios de saúde. Hoje me encontro totalmente debitada de tudo. Eu fiquei internada e apareceu uma massa no meu útero e aí começou minha luta. Fiz outros exames e, graças a Deus, não é câncer, é um tumor benigno no meu útero. Vou operar e perder o útero e o ovário. Por causa desse mioma, meus rins estão parando de funcionar. E isso está me prejudicando, pois eu não estou conseguindo mais andar. Preciso tirar esse mioma para os meus rins voltarem a funcionar e eu poder voltar a andar", detalhou.



Emocionada, MC Katia exibiu os exames feitos e comentou a demora do atendimento público na realização do procedimento cirúrgico. "Disseram que o cirurgião que vai me operar, está com a agenda cheia. Os meus rins estão no limite e causando problemas na minha perna. Isso queima, doí, estou urinando e evacuando pouco. Dói muito no pé. Estou há semanas sem dormir por causa da dor. Não posso tomar nenhum remédio anti-inflamatório e antibiótico, porque faz os rins pararam. Além disso, estou com trombose", disse.

"Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse. Não ando dentro de casa, estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido, como vocês sabem, trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali. Eu vim dar uma satisfação para vocês do por que eu estou sumida dos palcos. Estou cuidando da minha saúde. Quem puder me ajudar em qualquer coisa."