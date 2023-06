Bruna Biancardi questiona jornalista sobre boato de acordo para traição de Neymar

Rio - A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para se pronunciar sobre boatos que ganharam a internet nos últimos dias, afirmando que teria uma relação aberta com o jogador, incluindo regras para momentos de traição.

Segundo afirmações que rondaram as redes sociais, o camisa 10 da seleção brasileira não poderia ficar com garotas de programa, fazer sexo sem camisinha ou beijar na boca. Esperando um filho do atleta, Bruna compartilhou um print em que mostra uma mensagem deixada por ela, no Instagram do jornalista Erlan Barros, colunista do "Em Off".

"Da onde você tirou essa m*rda que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que?", questionou a futura mamãe. A influenciadora também disse que vai tomar medidas judiciais contra Erlan, se não for provado o que noticiou. "Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas", pontuou Bruna.