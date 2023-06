Bala Desejo participa do 'Conversa com Bial' nesta segunda-feira

Rio - A formação da banda Bala Desejo, que surgiu durante a pandemia, em 2021 e já conquistou um Grammy Latino, será destaque no "Conversa com Bial" desta segunda-feira (19). O grupo se reúne para contar experiências musicais e curiosidades, assim como as histórias que deram origem as músicas "Baile de Máscaras (Recarnaval)" e "Lua Comanche".

Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra compõe o grupo, e contam que tudo surgiu quando decidiram morar juntos durante o isolamento social. Fazer música, foi então, uma atividade que surgiu naturalmente. “Nesse tempo a gente começou a participar também de lives, consideramos Teresa Cristina nossa madrinha, porque ela fazia lives e enquanto os convidados apareciam sozinhos a gente aparecia junto. Começamos a sentir que o público foi criando um afeto por aquelas pessoas juntas dentro de casa”, conta Julia.



Zé Ibarra descreve o primeiro álbum, intitulado “SIM SIM SIM”: “Nosso disco tem uma linguagem meio mista de arranjo; tem uma coisa dos anos 70, mas um olhar pra frente, que tenta uma reciclagem dessa década”. Como os integrantes participam juntos de todo o processo de criação musical, essa dinâmica propõe alguns desafios: “Utilizamos uma técnica de que todas as pessoas têm que estar satisfeitas. Se alguém não tiver satisfeito com algo, fazemos um exercício conjunto de tentar mudar aquilo. Mas é complicado, às vezes demorado”, explica Lucas Nunes.



Outro assunto são os projetos paralelos à banda de cada um dos integrantes, como a participação de Zé Ibarra na última turnê de Milton Nascimento e a produção do álbum “Meu Coco”, de Caetano Veloso, assinada em parceria com Lucas Nunes.