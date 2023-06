Leticia Spiller ganha homenagem de aniversário de Juliana Baroni

Rio - Juliana Baroni usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de carinho pelo aniversário de Leticia Spiller, que completou 50 anos nesta segunda-feira (19). As atrizes foram paquitas no extinto "Xou da Xuxa", que foi exibido na TV Globo de 1986 à 1992.

"Hoje é aniversário da minha amiga, musa inspiradora, Afrodite encarnada, geminiana generosa: Letícia Spiller. Minha Grande Pequena, te desejo todas as alegrias do mundo. Te amo, sua Pequena Grande", escreveu na legenda. Nos comentários, Leticia Spiller agradeceu a homenagem da amiga. "Te amo tanto, minha Pequena Grande! Muito amor pra nós!"