Karoline Lima posa com decote na Espanha e seguidores comentam: 'Linda'

Rio - Karoline Lima deixou seus seguidores animados com uma postagem desta segunda (19). A influenciadora compartilhou algumas fotos de seu look durante uma viagem a trabalho para Madrid, na Espanha.

"Plena e em paz", escreveu a famosa na legenda. Nas fotos, a ex do jogador Éder Militão, posa na frente de flores de lavanda com um vestido preto básico, mas com decote acentuado. As alças da peça chamaram atenção dos internautas, que brincaram: "Alça reforçada pra não perder disputas, essa Karoline sabe o que faz."

Fãs da influencer também elogiaram sua beleza no post: "Muito linda!", admirou a cantora Gabi Martins. "DEUSA", comentou uma pessoa. "Mesma energia da princesa Diana com o vestido preto da vingança", disse outra. "Uma coisa que não pode chamar é de feia", afirmou uma terceira.

Karoline é mãe da Cecília, de 11 meses, fruto do seu relacionamento com o jogador do Real Madrid. Em seus stories, ela confessou que retornaria ao Brasil uma semana antes do previsto por estar com muita saudade da pequena. Na última semana, a modelo contou que estava "priorizando sua paz e a paz de sua filha" após o ex assumir uma nova relação.