Bruno Gagliasso pega web de surpresa com novo visual: 'Cara de neném'

Rio - Nesta segunda (19), Bruno Gagliasso, de 41 anos, chocou seus seguidores com uma transformação no visual. O ator postou resultados da mudança em seu Instagram e recebeu elogios.

Considerado um dos maiores galãs da dramaturgia, Bruno cultivava sua barba há alguns anos e a internet não estava preparada para vê-lo de "cara limpa". "Tirei a barba, e ai?!", escreveu o famoso na legenda da publicação. A foto viralizou e já acumula mais de 75 mil curtidas em menos de quatro horas de sua postagem.

Giovanna Ewbank foi uma das primeiras a elogiar o marido: "LINDO, MEU GATINHO", comentou. Fãs e amigos do ator se surpreenderam com a mudança: "Gente, voltei no tempo aqui! Lindo sempre, migo", disse Fernanda Paes Leme. "Tinham 10 anos na sua barba, Bru", brincou uma pessoa. "Um jovem de 20 anos. Aprovado", disse outra. "Ficou com cara de neném", afirmou uma terceira.