Sofia e Marina Liberato posam ao lado da mãe depois de chegarem ao Brasil

Rio - As herdeiras de Gugu Liberato, Sofia e Marina, estão no Brasil se hospedaram em São Paulo, ao lado da mãe, que também viajou para o país. Em seu instagram, uma das gêmeas compartilhou registros ao lado das familiares, conquistando elogios de seguidores.

As três surgiram com roupas de inverno e uma grande produção de beleza. "Primeira noite em SP", legendou a filha de Gugu Liberato na publicação.

As jovens também são irmãs de João Augusto Liberato, com quem tiveram desavenças sobre a divisão dos bens do apresentador, que morreu em 2019, em sua casa em Orlando.