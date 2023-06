Rio - Alvo de cliques, Vitória Strada desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, nesta segunda-feira (19). A atriz de 26 anos aterrissou em solo brasileiro após dois meses vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, por conta dos estudos.

Usando um conjunto de moletom e óculos escuros, a noiva de Marcella Rica precisou de um carrinho para transportar as diversas malas de viagem. Simpática, a atriz acenou para os fotógrafos e atendeu um fã que pediu um registro do encontro.