Ludmilla lamenta pouco sucesso da música 'No Se Ve' no Brasil

Rio - A cantora Ludmilla usou as redes neste domingo (18) para desabafar com seus seguidores sobre o sucesso da música 'No Se Ve' no Brasil. A artista lamentou que sua colaboração com a argentina Emília Mernes não estava recebendo tanta atenção em sua terra natal.

No Twitter, a famosa publicou uma foto com estatísticas da repercussão do hit pelo mundo e escreveu: "Hoje me peguei vendo números e mensagens a respeito do sucesso do meu feat com a Emília pelo mundo e por mais que a gente trabalhe isso no dia a dia, parece que está faltando algo. E está! Ver o meu país nessas estatísticas."

Ludmilla ainda afirmou que estava feliz e orgulhosa com o sucesso internacional, mas que não se sentia completa sem uma vitória em terras brasileiras. "É enorme a galera aqui de fora fazendo questão do nosso som, cantado na minha língua, mas o sentimento é de comemorar um gol e não achar o meu time", confessou.

Internautas encheram a postagem com palavras de apoio: "Jamais deixarei de torcer pra uma brasileira como ela, que batalha tanto. Meu stream já tá aqui no repeat para pegar o #1 mundial", afirmou um usuário. "Merecia hitar tanto… É uma das melhores músicas pop lançadas esse ano", disse outro. "Não errou nem uma vírgula e digo mais: esse país nunca valorizou por completo a artista F*DA que você se tornou", comentou um terceiro.