Internet reclama dos preços elevados de shows de Marisa Monte

Rio - Os ingressos para a turnê 'Portas' de Marisa Monte começaram a ser vendidos no início da semana, mas fãs da cantora já começaram a reclamar dos altos preços cobrados. O assunto chegou a ser um dos mais comentados do Twitter na noite desta segunda (19).

Os internautas foram as redes expressar sua insatisfação com os organizadores do evento, que supostamente disponibilizaram poucas meias para compra e precificaram os ingressos acima do esperado. "Abriu ingresso pro show da Marisa Monte e vou aproveitar pra comentar como as PRODUTORAS de EVENTO de SLZ são RÍDICULAS. Chega a ser inacreditável 380 reais, sem meia entrada, pra assistir um show em um galpão, com péssima qualidade de som, sentado em uma cadeira de plástico", escreveu uma pessoa em seu perfil.

Fãs da cantora lamentaram não conseguir pagar pelos shows e brincaram: "R$ 190 a meia pro show da Marisa Monte. Com R$ 190 eu faço meu próprio show dela, eu hein", disse um usuário. "É, galera. Vou ouvir Marisa Monte só pelo Spotify mesmo, infelizmente", contou outra. "Aparentemente estudantes não podem curtir Marisa Monte, teve um total de 10 meias pra vender", reclamou um terceiro. "Ingresso da Marisa Monte R$ 400,00. Que isso, galera", opinou mais um.

As apresentações no Brasil estão programadas para acontecerem entre 14 de julho e 23 de setembro no Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Ribeirão Preto e Campos do Jordão. Nos sites disponíveis para compra, o valor dos ingressos varia de 200 a 410 reais.