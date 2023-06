Famosos prestigiam Benedita Casé em comemoração de aniversário no Rio

Rio - Benedita Casé, filha da atriz Regina Casé, completou 34 anos nesta segunda-feira e comemorou a data cercada pela família e por amigos famosos. Ela e seus convidados se divertiram em um bar na Zona Sul do Rio.

Famosos como o ator Douglas Silva e os cantores Mumuzinho e Xande de Pilares prestigiaram Benedita, que também contou com o carinho da mãe, Regina; do irmão, Roque; e do próprio filho, Brás, fruto do casamento com o fotógrafo João Pedro Januário.



"Toda vez que faço aniversário eu fico bem montanha-russa, bem mexida. Hoje foi difícil segurar as lágrimas. Lágrimas de alegria, de coisas boas. Lágrimas de lembranças fortes de uma versão que não sou mais, lágrimas de orgulho de mim mesma por conquistas recentes, lágrimas e sorrisos pelo que ainda está por vir, mas principalmente lágrimas de muitas manifestações de amor e afeto dos meus amigos e família no meu dia", escreveu Benedita nas redes sociais.

"Eu sou uma pessoa de muita sorte e começo um novo ciclo cheia de curiosidade, coragem, serenidade, força e pé no chão sempre. E que não nos falte saúde e amor nunca. Obrigada por tanto carinho, quem tem amigos realmente tem tudo. Só agradecer por tantos encontros lindos nessa vida", completou.