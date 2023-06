Cantor Tierry participa de gravação de DVD após capotar carro

Rio - Após levar um susto ao capotar com o carro na Bahia, o cantor Tierry, de 34 anos, participou da gravação do DVD "Essencial", de Léo Pires, na noite de terça-feira. O evento ocorreu em São Paulo, na Casa Bossa, localizada no Shopping Cidade Jardim, e ainda contou com a presença de Naiara Azevedo e a dupla Ícaro e Gilmar.