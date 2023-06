Simony se emociona ao receber resultado de novo exame durante tratamento contra câncer

Rio - Simony, de 46 anos, usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para dividir o resultado de um novo exame realizado durante seu tratamento contra o câncer de intestino. No Instagram, a cantora apareceu emocionada em uma live e afirmou que já não apresenta mais linfonodos, pequenos nódulos que indicam a presença da doença no organismo.

"Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com quimio. Hoje fui fazer um exame que deixa muitos apreensivos", explicou ela, referindo-se ao PET Sanc, uma tomografia capaz de identificar células cancerígenas.

"Chega uma hora que a gasolina da gente vai acabando, a gente vai ficando meio com preguiça, meio triste, meio sem saber o que está acontecendo, se está dando resultado. Fiz o exame, já estava achando que estava demorando demais, tudo coisa da cabeça da gente", contou.

De acordo com a artista, o resultado do exame foi tão promissor, que seu próprio médico chegou a indagar se, em algum momento, ela havia feito a retirada dos tumores. "Eu falei: 'não fiz cirurgia', porque tinha os linfonodos que tinham voltado. E ele disse: 'eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá'. Ainda vou fazer mais quatro ciclos [de quimioterapia], mas com o maior prazer do mundo, porque Deus é muito maravilhoso", celebrou.

"Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil", afirmou Simony.

Por fim, a cantora aproveitou para ponderar sobre aqueles que, assim como ela, também vivenciam o problema de saúde. "A minha missão não acaba aqui. A minha missão é que eu consiga que todas as pessoas tenham o mesmo tratamento que eu tive, eu sei que muitas pessoas não têm, e eu fico muito triste por isso. Deus vai me conduzir neste caminho para que eu consiga ajudar, de que forma eu vou poder ajudar", concluiu.

Veja o vídeo