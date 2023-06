Regina Volpato deixará TV Gazeta após redução salarial

Rio - A apresentadora Regina Volpato, de 55 anos, que comanda o "Mulheres", na TV Gazeta, deixará a emissora em questão de dias. A informação é do colunista Flávio Ricco e foi confirmada ao MEIA HORA pela assessoria de Regina.

A rescisão de contrato foi acertada entre ambas as partes ainda no início de junho e é definitiva. Com um salário já abaixo da média, Regina não concordou em reduzir ainda mais seus ganhos. A emissora está reduzindo os salários de todos os apresentadores em 20%.

Regina Volpato fica à disposição da Gazeta até julho e ainda não tem nada certo quanto ao seu futuro profissional. A apresentadora está no comando do "Mulheres" desde 2018, quando Cátia Fonseca deixou a emissora e foi para a Band. Em todo este tempo, Regina se afastou do trabalho apenas por 15 dias, por uma licença médica durante a pandemia da covid-19.

Com 42 anos no ar, o "Mulheres" é o programa feminino mais antigo da televisão brasileira e estreou em 22 de setembro de 1980.