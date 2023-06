Ana Maria Braga se irrita com convidada ao vivo no 'Mais Você'

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, ficou visivelmente irritada com uma convidada do "Mais Você", nesta terça-feira. A designer de interiores Patrícia Fernandes foi ao matinal para falar sobre iluminações, lâmpadas e especificações do produto.

Ana Maria queria que a especialista falasse sobre o assunto de forma simples, orientando pessoas que têm "casas comuns". No entanto, a profissional insistiu em falar em termos técnicos e dando como exemplo projetos mais elaborados.

"Rapaz, mas eu não posso contratar você pra fazer isso", disse Ana Maria em certo momento. "Pode sim", disse a convidada. "Graças a Deus, eu posso. Mas a maioria do povo brasileiro não pode ter uma profissional em casa. Então, o que eu estou tentando conversar com você é pra cair no popular. Você deve conversar também com gente que não consegue te contratar. O que eu tenho que escolher pra minha casa ter uma boa iluminação? Não precisa ser profissional. O que eu tenho que olhar na lâmpada? Qual é a recomendação?", perguntou a apresentadora.

Em seguida, Ana disse como fez uma iluminação na estante de sua casa. "Eu não podia contratar a Patricia, então eu colei [fitas de LED] nas traves de madeira que eu tenho. Está lá faz quatro anos e muito bem iluminado. Fica uma luz difusa, bonita", disse a apresentadora. "Acho que eu vou ter que ir lá na sua casa depois pra poder arrumar essa iluminação aí", respondeu a especialista.

"Eu estou falando o que eu fiz, não o que você iria fazer", rebateu Ana Maria Braga. O climão não passou despercebido pelos internautas, que comentaram o assunto no Twitter.

"A profissional convidada precisa entender que a Ana Maria fala para o povão. É isso que a Ana está insistindo. Talvez a moça queira demonstrar tanto conhecimento, que não está conseguindo se comunicar com a audiência do programa", disse uma pessoa.

"Passei mal com a Ana Maria nervosa com a moça da luz hahahah a moça ficou dando dicas sem lógica na vida real do espectador, Namaria estava tentando extrair algo mais simples da entrevista e a moça não ajudava", comentou outro telespectador.

"A profissional quer falar do trabalho dela e não das lâmpadas. Ninguém quer um projeto de iluminação, só queremos saber se tem diferença entre as lâmpadas, se gastam mais ou não, se uma ilumina mais que a outra", disse uma terceira pessoa.

Ana Maria quer saber qual a melhor Lâmpada pra iluminar a casa do pobre e a moça não responde pq é decorado da Elite #MaisVocê — ashuashu’ (@4nd9rs0n) June 20, 2023