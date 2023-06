Claudia Ohana surge de biquíni e alfineta comentários etaristas: 'Sim, 60 anos'

Rio - Claudia Ohana, de 60 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para rebater comentários etaristas. No Instagram, a atriz, que está no ar na novela "Vai na Fé", publicou um vídeo em que aparece usando um biquíni preto e aproveitou para fazer caras e bocas na frente do espelho.

"Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos", legendou ela, que no registro ainda aparece dando closes no próprio rosto e mexendo nos cabelos grisalhos.



Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enaltecer a beleza da artista. "Linda e natural!", elogiou um fã. "'Vamp' e seus segredos... Alma de criança!", escreveu outro, bem-humorado. "Maravilhosa!", disse uma internauta. "Que inspiração", acrescentou uma admiradora.

Veja o vídeo