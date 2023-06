Kelly Key fala sobre ter renunciado carreira para apoiar o marido

Rio - A cantora Kelly Key desabafou nesta terça-feira (20) em suas redes sociais após comentários de que teria abandonado a carreira após se mudar com o marido, Mico Freitas e a família, para a Angola. A artista disse que desde que chegou ao país, tem sido questionada frequentemente sobre os rumos da vida musical e ter se tornado dona de casa.

"A pergunta que persistia a cada encontro com amigos e conhecidos era: 'E agora, miúda.. Não fazes nada?', 'O que você vai fazer aqui enquanto o Mico estiver trabalhando com o pai?'. E nas redes sociais, as perguntas continuaram: 'Agora abandonou sua carreira?', 'Vai ficar seguindo seu marido?', 'Virou dona de casa? "Hoje, quero dizer a todas as mulheres que enfrentam esse tipo de pressão: Não importa se decidimos apoiar nossos parceiros, virar donas de casa, perseguir nossas próprias carreiras ou equilibrar ambos. Nossas escolhas são únicas, pessoais, valiosas e merecem respeito!", começou a loira.

De acordo com Kelly, abrir mão de seu trabalho foi um desafio, provando que pode quebrar barreiras e inspirar outras mulheres. "Eu decidi enfrentar o desafio, conquistar nosso sonho, além de provar que sou muito mais do que o papel que me atribuem. Eu vim para quebrar barreiras, seguir o meu coração e ser exemplo de inspiração para as mulheres ao meu redor! Então por favor, não me encaixote! Não me subestime! Sou mais do que suficiente!", afirmou.

A brasileira disse ainda que não abriu mão de seus sonhos e que estar ao lado de marido a fortalece, fazendo crescer. Reforçou também que apoiar o parceiro significa o amor e parceria que podem coexistir com a realização pessoal.



"Nesta nova fase da minha vida, estou focada em impulsionar nossos empreendimentos, dando a eles ainda mais força e sucesso. Não importa se já existiam ou se são projetos totalmente novos, estou determinada a fazer deles uma história de crescimento e prosperidade. Então, musa… Acredite na importância de evoluir, explorar novas oportunidades e expandir seus horizontes! Acredite em si mesma, persiga seus sonhos e mostre ao mundo o poder de se reinventar!", finalizou.