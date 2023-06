'Quero paz', diz Karoline Lima sobre organização da festa de aniversário da filha

Rio - Karoline Lima comentou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), sobre a decisão de realizar apenas uma celebração do aniversário da filha. A influenciadora contou que pretende comemorar o primeiro ano da primogênita junto do pai da criança, Éder Militão. A explicação veio após Cássia Lourenço, atual namorada do jogador, exibir um convite para a festa.

"Sobre o aniversário da Cecília, estou vendo um monte de gente postando convite, pessoal da família dele. A minha família ainda não recebeu, está para receber essa semana. Vai todo mundo receber, não precisa se preocupar! O que aconteceu foi o seguinte, iam existir duas festas, a minha e a do pai dela, como vocês já sabiam. Só que seriam dois temas, duas festas, duas famílias, lembrando que Cecília é uma só, um neném, uma criança", disse.



"Já que o foco é Cecília, ela tem uma família só, por que vamos dividir se eu e ele estamos em paz? Ele está fazendo tudo, está lindo e eu estou amando! Estou muito feliz com isso tudo, porque vai ser uma coisa só, uma família só. Do jeito que tem que ser, até porque não se trata de mim, é sobre Cecília. O que eu mais quero é paz", concluiu.