Anitta compartilha bastidores de novo clipe

Rio - Anitta aproveitou a terça-feira (20) para divulgar mais uma foto de seu novo clipe, "Funk Rave", em suas redes sociais. A cantora publicou uma cena gravada em maio, na comunidade Vila da Cascatinha, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

A música tem lançamento previsto para esta quinta-feira (22) e conta com cenas polêmicas no clipe, incluindo momentos quentes com o modelo Yuri Mendes, o que gerou uma série de comentários na época das filmagens.







A poderosa usou suas duas contas no Instagram, voltadas ao público internacional e brasileiro, para exibir alguns momentos que estarão no vídeo da música, que remete às origens de Anitta. O sucesso faz parte do novo álbum, que será lançado pela nova gravadora, a Republic Records, responsável pela carreira de Ariana Grande e Taylor Swift.







"É o que sempre sonhei em fazer, nunca tive a oportunidade na minha carreira internacional, tudo de funk, todo em inglês e espanhol. Os clipes são de cultura brasileira, o povo já me viu nas ruas gravando alguns", disse Anitta em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank.