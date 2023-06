Ferrugem passa por cirurgia de emergência na vesícula

Rio - Ferrugem usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para agradecer as orações e vibrações positivas dos fãs, depois de precisar fazer uma intervenção de emergência realizada na última segunda-feira (19), quando teve uma inflamação de vesícula aguda, precisando remover o órgão. Depois de mostrar sua alta do hospital em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, o artista disse que em breve está de volta ao que mais ama.

"Fotos de um dia divertido. To bem, família! Agora é recuperar pra ficar 1000% e voltar a fazer o que eu mais amo. Obrigado pelas mensagens, orações e vibrações positivas. Vocês são incríveis!", disse o artista, que também agradeceu a equipe médica da unidade de saúde e a sua mulher.

"Esse espaço aqui deixo para a pessoa mais especial da minha vida, que mais uma vez provou (mesmo que sem precisar) que é a mulher da minha vida , me dando tanto amor nesse momento que me deixou até sem graça. Você sem dúvida é tudo que faltava em minha vida e eu sou grato a Deus por ter colocado você no meu caminho. Não mereço tanto, mas aceito de coração aberto pra sempre vou te amar, meu neném", escreveu se referindo à Thais.

Segundo a equipe médica, o pagodeiro vai precisar ficar afastado do trabalho por pelo menos quinze dias, para se recuperar do procedimento. "Bom, isso é tudo. Agora é só esperar um pouquinho que o pai já já tá de volta aos palcos cantando mais alto que nunca", pontuou Ferrugem.