Naldo e Moranguinho revivem cerimônia de casamento em Gramado

Rio - Naldo aproveitou essa semana para renovar seus votos com Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho, em um novo casamento em Gramado, no Rio Grande do Sul. Enquanto estavam passeando pela região, a convite de um grupo que administra um complexo de diversões na região.

A cerimônia ocorreu na atração "Casamento dos Sonhos", idealizada pelo Grupo Dreams, que se inspirou nas referências de Las Vegas e preparou uma celebração com direito a Elvis Presley embalando o casal. Os artistas trocaram declarações de amor, olhares apaixonados e refizeram os votos do relacionamento, que já passa de treze anos. Os dois também passearam por atrativos da Serra Gaúcha, como o Jardim do Amor, que faz parte do Passaporte dos Sonhos.

O cantor anunciou ainda um documentário em parceria com os responsáveis pelo empreendimento e a TVS Play, trazendo detalhes de sua trajetória de vida, carreira, vida pessoal, sonhos e projetos. A produção vai contar com a presença de diversos famosos e será gravada nos principais parques temáticos de Gramado.