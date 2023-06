Virgínia e Zé Felipe fazem festa junina para filha mais nova

Rio - Virgínia e Zé Felipe comemoram na noite desta terça-feira (20) os oito meses da filha caçula do casal, Maria Flor, de forma antecipada. A influenciadora mostrou registros da festa dedicada a pequena, em suas redes sociais, ao lado da menina e da filha mais velha, Maria Alice, que tem dois anos.

"Hoje é dia de arraiá!!!!!! Arraiá da Flor. O mesversário dela é dia 22, mas já estamos comemorando hoje, viva", escreveu a empresária. A família usou roupas parecidas, em tons de azul, amarelo, vermelho e laranja, com as irmãs em looks iguais.