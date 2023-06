Chef Henrique Fogaça é mordido por quati e vai parar no hospital

Rio - Nesta terça (20), o chef Henrique Fogaça compartilhou registros de uma história inusitada: ele teve que fazer uma visita ao hospital depois de ser mordido por um quati. O jurado do 'Masterchef' está em Juiz de Fora, Minas Gerais, para realizar algumas gravações e postou os detalhes do acontecido.

A postagem começa com um vídeo de Fogaça tentando dar um pedaço de banana na boca do animal, até que o quati acaba mordendo o dedo do chef junto com a fruta. No próximo registro, ele aparece no hospital recebendo injeções contra a raiva e o tétano. "Na próxima vez vou dar a banana no garfo ou na colher. Os quatis, apesar de belos, transmitem o vírus da raiva, uma doença que pode até matar. Enfim... Coisas da vida e da natureza", escreveu o famoso na legenda.

Internautas não perderam a oportunidade de fazer graça com o perrengue: "Amanhã tem receita nova gente: Quati com batata e ervas finas", disse uma pessoa. "Juiz de Fora não é para amadores", brincou outra. "Desculpa os quatis Juiz Foranos! Não desiste da gente", pediu uma terceira.