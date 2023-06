Em meio a rumores, Bruna Biancardi e Neymar aparecem juntos em casamento

Rio - Depois de desmentir boatos de traição , Bruna Biancardi marcou presença ao lado do namorado, Neymar Jr., no casamento do "parça" Cris Guedes com a influenciadora Bianca Coimbra. Nesta terça (20), os dois entraram juntinhos na cerimônia, que aconteceu em São Paulo.

Neymar optou por um visual mais neutro, de blazer cinza claro e blusa branca, mas Bruna decidiu apostar em um vestido rosa choque que destacou sua barriguinha de grávida. Os dois postaram fotos de seus looks nas redes e o jogador aproveitou para deixar uma indireta aos críticos de seu relacionamento: "Toda minha vida eles vêm tentando me botar para baixo", escreveu.

Até o momento, o famoso ainda não se pronunciou sobre os rumores de um suposto affair com outra influenciadora, mas isso não impediu seus fãs de admirarem a relação do casal. "O amor venceu", afirmou uma internauta. "Simplesmente o último romântico", comentou outro. "Único erro do Ney é amar demais", disse um terceiro.