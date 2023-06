Zeca do Trombone morre aos 78 anos no Rio

Rio - O músico José da Silva, mais conhecido como Zeca do Trombone, morreu aos 78 anos, na noite desta terça-feira, no Rio. A informação foi confirmada por familiares através das redes sociais do próprio artista na madrugada desta quarta. A causa da morte não foi informada. Zeca se apresentaria no Teatro Rival, no Rio, no dia 15 de julho, em homenagem a Wilson Simonal.

"Essa é uma notícia que nós, seus filhos, não gostaríamos de dar. Mas infelizmente o nosso pai, avô, bisavô e grande amigo José da Silva, o Zeca do Trombone, fez a passagem essa noite. Desde já agradecemos pelo amor ao nosso grande mestre e referência", dizia a mensagem. O corpo do instrumentista será velado a partir das 12h desta quarta, na Capela Santa Casa Card, em Inhaúma, e o sepultamento será no Cemitério de Campo Grande, às 15h.

Renomado instrumentista, Zeca do Trombone é autor do solo instrumental do sucesso "Gostava Tanto de Você', de autoria de Edson Trindade, interpretado por Tim Maia no LP homônimo, de 1973. O músico também fez solos para hits como "Não Quero Dinheiro" e "Coroné Antônio Bento e Você".

Além de Tim Maia, Zeca do Trambone trabalhou com artistas como Elis Regina, Wilson Simonal, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Leny Andrade, Leci Brandão, Beth Carvalho, Pery Ribeiro, Alcione, Ivan Lins, entre outros.

O sambista Paulinho Mocidade lamentou a morte do amigo. "Eu não estou conseguindo acreditar, meu querido irmão e amigo, um grande caráter, um grande homem, um grande artista, um grande músico, o maior do Brasil! Era assim que eu lhe chamava. Minha solidariedade e carinho a toda sua família. O céu ganhará mais uma estrela. Obrigado por tudo nosso grande ZECA DO TROMBONE, descanse em paz", escreveu.