Jogador de futebol Rodrygo Goes, suposto affair de Maisa Silva, desembarca em SP

Rio - Alguns jogadores da Seleção Brasileira desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira. Rodrygo Goes, que atualmente está no Real Madrid, foi um dos atletas a passar pelo local. Também desembarcaram em Guarulhos Richarlisson, que posou para fotos com muitos fãs, e Marquinhos.

Recentemente, Rodrygo Goes foi apontado como affair da apresentadora Maisa Silva. Os dois chegaram a ser vistos juntos em uma balada, mas Maisa fez questão de recorrer ao Twitter para ironizar os boatos.

"Há cerca de um mês rumores dão conta que estão inventando coisas sobre a prima aqui. Conheça Maisa, a brasileira que não pode ter amigo homem que todo mundo fica falando que está de affair... Segundo a própria, se a vida amorosa dela fosse agitada como vocês afirmam com tanta certeza (erroneamente) ela estava feita. Saiba tudo", disse no Twitter.

"Inclusive, eu li que eu estava quase namorando. Queria muito saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar. A prima segue cheia de amigos e um total de zero namorados", completou.