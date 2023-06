O elenco de "Vai na Fé", da TV Globo, promoveu uma festa junina em um bar da Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Os atores entraram no clima do evento e se vestiram à caráter. Carolina Dieckmann, que dá vida à Lumiar na novela, e Sheron Menezzes, que interpreta Sol, arrasaram com um vestidinho caipira.

Famosos como Priscila Steinman, José Loreto, Emilio Dantas, Clara Moneke, Regiane Alves, Samuel de Assis e Caio Manhete também marcaram presença no local.