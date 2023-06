'Vi quantas coisas boas ele fez pra mim', diz Lexa sobre a decisão de reatar casamento com MC Guimê

"Quando tudo aconteceu, me afastei. Precisava ouvir dele...Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação’. Eu pedi um tempo, ele respeitou. Estou com o Guimê há oito anos, sempre fui muito bem tratada", contou a cantora, em entrevista ao "Podcats", comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, na noite desta terça-feira.

"Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", desabafou.

A artista também revelou o que levou em consideração para reatar o casamento com funkeiro. "Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança", afirmou.

Férias na Europa

Lexa está de volta ao Brasil após curtir as férias com as amigas, entre elas Juliette e Anitta, e o marido na Europa. "Viajar com a Anitta é intenso, em um dia você vive três. Quando você vê, ficou dois dias, mas parece que passou uma semana", disse a cantora. "Foi muito legal. Ela [Anitta] já conhecia a Croácia. Tem uns lugares que ela já conhece e fala: 'Aqui é mara, vamo'. E eu super confio e vou", explicou.