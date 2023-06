Bárbara Evans comenta preocupação com mudança de silhueta durante gestação de gêmeos

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, na terça-feira, para conversar com os seguidores sobre sua nova gestação. No Instagram, a modelo, que está à espera de gêmeos, frutos do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro, ainda afirmou que está totalmente despreocupada em relação às mudanças da silhueta durante a gravidez.

"Você está preocupada com o corpo nesta gestação de gêmeos?", quis saber uma fã, ao que a filha de Monique Evans garantiu que não. "Com o corpo? Não! Estou preocupada com a minha saúde e a dos bebês", pontuou ela, que já é mãe de uma menina de 1 ano.

Ao ser questionada sobre a intenção de amamentar e qual era sua expectativa para o processo, Bárbara ainda respondeu: "pretendo, sim [amamentar]. Porém sem neura, sem estresses. Quero ter um pós-parto com tranquilidade. Se for bom para nós três, seguimos. Se não, a fórmula existe graças a Deus e é ótima".