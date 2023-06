Jão mostra mudança de visual e anuncia afastamento das redes sociais

Jão, de 28 anos, anunciou, através do Instagram, nesta terça-feira, que vai se afastar das redes sociais. O cantor explicou a decisão de se distanciar de tudo o que lhe faz mal e afirmou que se dedicará ao próximo álbum. Na publicação, ele ainda mostrou que está de visual novo. O artista adotou os fios platinados.

"Então, preciso me ausentar por um tempinho. Eu aprendi que o silêncio é tão importante quanto o som e por enquanto, vou ficar quietinho aqui na minha toca, distante do que me faz mal. Talvez a gente não se veja por um tempo, mas quando eu voltar, prometo trazer o álbum mais lindo que eu já fiz. Até lá, a gente fica na saudade", escreveu Jão.

Nos comentários, os internautas se manifestaram. "Descansa o tempo que precisar, quando voltar estaremos aqui te esperando!", comentou um. "Fica bem e você está muito lindo loiro", afirmou outro. "Extremamente lindo. Tome o tempo que quiser, aguentamos a saudades", disse uma terceira pessoa.