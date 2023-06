Anahí tem tímpano perfurado durante preparativos da 'Soy Rebelde Tour': 'Nunca chorei tanto'

Rio - A cantora Anahí, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para contar aos fãs que perfurou o tímpano ao fazer o molde de seus fones in-ear durante os preparativos para a "Soy Rebelde Tour", nova turnê do RBD. No Instagram, a artista desabafou sobre o acidente e detalhou a dor sentida no momento da perfuração.

"Isso tão horroroso que vocês veem aí é o meu ouvido por dentro", iniciou a loira na legenda de uma imagem em que mostra o próprio tímpano perfurado. "Há algumas horas eu estava fazendo o molde para os [fones] in-ears, mas o material se rompeu e precisaram puxar até conseguir retirá-lo. Este foi o resultado. Assim como é possível ver na foto, dói. Eu acho que nunca chorei tanto de dor assim", contou ela.



"Não consigo ouvir nada! Assim que fui para o hospital, o Dr. disse que há uma pequena perfuração no tímpano... Estou em choque!", lamentou a cantora. "Bem dizem que quando tanta energia se move, ocorrem as coisas que menos imaginamos... Mas tudo vai se resolver perfeitamente", finalizou Anahí, otimista.